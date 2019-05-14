سفير ألمانيا: مصر لديها مسئولية إقليمية لما تتمتع به من قوى ناعمة

كتبت: إنجى مجدى

قال السفير الألمانى فى القاهرة، يوليوس جيورج لوى، إن الوضع فى منطقة الخليج ليس سهلا على الإطلاق ومن المهم أن يتوصل دول مجلس التعاون إلى توافق فيما بينهم من خلاف بحسب وصفه.

وأكد سفير المانيا، خلال مؤتمر صحفى، الثلاثاء، أن مصر لديها مسئوليات إقليمية ونستطيع خفض هذا التوتر إذ لديها كلمة مسموعة وتتمتع بقوى ناعمة ومثال على ذلك غزة والسودان وليبيا.

وأضاف "نحن حريصون على التعاون مع مصر لكى نتوصل إلى نتائج على صعيد قضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملاحة فى البحر الأحمر حتى لا تتاثر سلبا وهناك العديد من النقاط التى نعمل عليها سواء كألمانيا أو الاتحاد الأوروبى.