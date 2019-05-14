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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14/5/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14/5/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر


كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.
 

الطقس فى الأردن 

نهاراً

ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ إضافي لتصبح في مُستويات ثلاثينية في أجزاء واسعة من المملكة.
ويكون الطقس حاراً في عموم المناطق وشديد الحرارة في الاغوار والبحر الميت و العقبة.
وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة.  
وفي خليج العقبة:- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية وطقس أكثر دفئاً من المُعتاد.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. 
 

الطقس فى فلسطين 

 يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً بوجه عام في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 


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