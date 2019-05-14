توجيهات بسرعة إنهاء تجهيزات مستشفى بور فؤاد العام تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

وجه مسئولون بقطاع الصحة، اليوم الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمستشفى بور فؤاد العام، وفقا للمواعيد المحددة، كما شددوا على استلام المبنى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يليق بالمريض المصرى.

وقد تمت متابعة أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى بورفؤاد العام، اليوم، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير ومعدلات الإنجاز، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق القانون.

واستمع المسؤلون خلال الجولة لشكوى المرضى، ووجهوا بسرعة حلها.