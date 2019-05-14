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تقرير: ترامب بدأ توسيع التعريفة الجمركية الأمريكية لتغطى 540 مليار دولار من واردات الصين

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:31 ص
تقرير: ترامب بدأ توسيع التعريفة الجمركية الأمريكية لتغطى 540 مليار دولار من واردات الصين الرئيسان الأمريكى والصينى
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب قد بدأ عملية توسيع التعريفة الجمركية الأمريكية لتغطى 540 مليار دولار من الواردات الصينية، فيما قالت الصحيفة إنه زلزال يحتمل أن يهز الاقتصاد العالمى، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار المنتجات اليومية مثل الهواتف المحمولة والنظارات الشمسية والكاميرات وأجهزة التلفزيون.

 

وقال نيلسون دوند، الشريك فى مجموعة دورسى أند ويتنى فى سياتل، إنه سيكون هناك ارتفاع أسعار فى كل شيئ،  وسيقوم المورودون بتمرير بعض أو كل التعريفة للمستهلك وسيصبح هذا أكثر وضوحا وصعب إخفائه.

 

وتشير الصحيفة إلى أنه مع تلاشى الآمال فى التوصل إلى حل مبكر للنزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ عام، قال الرئيس ترامب إنه سيلتقى الرئيس الصينى شى جينبينج فى قمة العشرين المقررة فى اليابان يومى 28 و29 يونيو المقبل. بينما صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفين منوتشين بأن الجانبين لا يزالان فى مفاوضات مستمرة.

 

وكانت الولايات المتحدة والصين قد تبادلاتا الضربات أمس، الاثنين، فى أحدث تصعيد لحرب التعريفة، مما أدى إلى التوتر فى وول ستريت وتهديد بجر المستهلكين الأمريكيين لأول فى مرة فى هذا النزاع.

 

وبعد أيام من توقعات بالتوصل إلى اتفاق شامل بينهما، بدأ البلدان فى اتخاذ خطوات لوضع حواجز تجارية جديدة. حيث أعلنت الصين عن خطط لفرض تعريفة على 60 مليار دولار من المنتجات الأمريكية ردا على التعريفة الجمركية التى فرضها ترامب يوم الجمعة الماضى.


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