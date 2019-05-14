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الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع ثقة المستثمرين الألمان مع تصاعد الخلاف الأمريكي الصيني

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:50 م
تراجع ثقة المستثمرين الألمان مع تصاعد الخلاف الأمريكي الصيني الرئيس الصينى
(رويترز)
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أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بشكل مفاجئ في مايو مع تصاعد الخلاف التجاري بين الصين الولايات المتحدة، مما يلقي بظلاله على توقعات النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد زد.إي.ديليو أن مسحه الشهري أظهر تراجع ثقة المستثمرين إلى -2.1 من 3.1 في أبريل  بينما توقع الاقتصاديون زيادة إلى 5.0.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد "أحدث تصعيد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يزيد الضبابية بشأن صادرات ألمانيا وهو عامل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وأظهر مقياس آخر لتقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة تحسنا إلى 8.2 من 5.5 في الشهر السابق في حين توقعت الأسواق ارتفاعا إلى 6.0.


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