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تحرير 1017 مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا فى حملة أمنية بالمنوفية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:27 ص
تحرير 1017 مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا فى حملة أمنية بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، والرائد مسعد الهلباوى رئيس وحدة مرور بركة السبع لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1017مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 32 شخص، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

 


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