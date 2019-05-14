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"بيطرى بورسعيد": تحصين 75% من الأبقار ضد مرض الجلد العقدى للحفاظ على الثروة الحيوانية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 08:15 ص
"بيطرى بورسعيد": تحصين 75% من الأبقار ضد مرض الجلد العقدى للحفاظ على الثروة الحيوانية تحصين ماشية - صورة أرشيفية
بورسعيد محمد فرج
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قامت مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، بتحصين مايقرب من 75% من الأبقار ضد مرض الجلد العقدى اعتبارا من 30 / 3 / 2019 وحتى الآن حفاظا على الثروة الحيوانية التى تمثل آمن قومى.

وقال الدكتور عاطف عيسى مدير مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن الحملة مازالت مستمرة لتغطية المستهدف لحظائر تربية الماشية لتأمين الحظائر وملاحقة الأمراض الوبائية.

وأضاف عيسى، أن اللجان المشتركة من الأطباء البيطريين قاموا بتحصين المواشى بمنطقة حظائر القابوطى الجديدة ومنطقة عايش والبليسى والمختار ومشروع ناصر ببحر البقر جنوب بورسعيد ومنطقة التينة والجمعيات والكنيسة وقرى سهل الطينة بشرق بورسعيد.

وفى سياق متصل، أكد عيسى أن مرض الجلد العقدى يصيب الأبقار من خلال الحشرات الماصة مثل الناموس المتواجد بالبرك والمستنقعات والذباب المتواجد بمقالب القمامة وخاصة فى فصل الصيف.

وتابع أن أهمية التحصين خلال هذه الفترة الزمنية نظرا لانتشار الحشرات وخاصة الناموس الأمر الذى دفع الأطباء البيطريين بتكثيف رش المبيدات بالتعاون مع حى الجنوب ومكافحة سيارات الضباب التى تجوب قرى شرق وغرب بورسعيد، للحد من انتشار الأمراض الفيروسية التى ليس لها علاج سوى التحصينات فقط لحماية الثروة الحيوانية.

وناشد الدكتور عاطف عيسى مدير مديرية الطب البيطرى جميع المربين التعاون مع اللجان البيطرية كل فى نطاق عمله حتى نحافظ على الثروة الحيوانية.

 


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