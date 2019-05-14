بوتين يحارب التمييز ضد الشركات الروسية فى السوق العالمى بعقيدة جديدة تعرف عليها

موسكو (أ ش أ)

أقر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، عقيدة جديدة لأمن الطاقة فى روسيا، تواجه "التمييز ضد شركات الطاقة الروسية فى الأسواق العالمية".

وقال الكرملين، فى بيان، إن "المرسوم الرئاسى بهذا الشأن يشير إلى أن الرئيس الروسى أوعز فى عقيدة أمن الطاقة الجديدة لروسيا بمحاربة التمييز ضد شركات الطاقة الروسية فى الأسواق العالمية، كما تتضمن هذه العقيدة الجديدة وضع مهام لضمان الحماية القانونية الدولية لمصالح الشركات الروسية فى مجمع الوقود والطاقة، ودعم تصدير منتجاتها وتقنياتها وخدماتها ومكافحة التمييز فى أسواق الطاقة العالمية ضد الشركات الروسية، التى تقوم بتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات وتُنفذ المشاريع الدولية".

كما تؤكد العقيدة الجديدة على تطوير التكامل مع بلدان الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ورابطة الدول المستقلة وتعميق الشراكة فى مجال الطاقة مع مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاى للتعاون، بالإضافة إلى تطوير التعاون مع البلدان الأجنبية فى إطار منتدى البلدان المصدرة للغاز ومنظمة البلدان المصدرة للنفط وغيرها من المنظمات الدولية.

وتتضمن العقيدة الروسية الجديدة لأمن الطاقة العمل على خفض حصة الهيدروكربونات فى ميزان الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وسوق الغاز وزيادة استهلاك الغاز الطبيعى المسال.

وكان وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك أوضح أن أمن الطاقة يعنى لروسيا ضمان الاستقرار والمحافظة على مكانة رائدة فى الأسواق الدولية.