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النيابة تواصل التحقيقات فى مقتل كاهن شبرا الخيمة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:16 ص
النيابة تواصل التحقيقات فى مقتل كاهن شبرا الخيمة كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة
القليوبية - نيفين طه
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تواصل اليوم نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى وإشراف المستشار خالد الأتربى تحقيقاتها الموسعة، مع العاملين بالكنيسة، وكذلك مسؤلى المكتبة الموجودة بالكنيسة، لكونهما شاهدا عيان حول واقعة مقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد مصرع القس "مقار . س" 65 عاما راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، من سلاح نارى طبنجة على يد خادم الكنيسة ويدعى "كمال ش ش" 54 عاما ومقيم أم بيومى – دائرة قسم أول شبرا الخيمة متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس وتوفى على إثرها فى الحال

أدلى المتهم باعترفات تفصيلية أمام رجال الشرطة بقسم ثان، إذ تضمن الاعترافات قيامه بشراء السلاح المستخدم فى الواقعة " طبنجة " من شخص لا يعرف بياناته وقام بإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس واليوم عقب حدوث مشادة كلامية بينهما قام بإحضاره وأطلق الرصاص على المجنى عليه أثناء جلوسه داخل حجرته وفرا هاربا .

وأضاف المتهم، أن الدافع وراء القتل وجود خلافات بينهما، لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق معه بمساعدته فى زواج نجلته على إعطائه مبالغ مالية، ولم يف بذلك، ومنذ يومان قام بإعطائه مبلغ مالى قدرة 1000 جنيه فقط .

وتابع: اليوم عاود طلب مبلغ مالى آخر من المجنى عليه، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبة محدثا إصابته التى أودت بحياته، وقام بعدها بتسليم نفسه للشرطة .

تحرر المحضر اللازم وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.


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