يخضع للتحقيقات الأن ..ننشر أول صورة للمتهم بقتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة

كتبت : دينا الحسيني

حصلت دوت مصر علي أول صورة للمتهم كمال . ش الذي قام بإطلاق الرصاص علي كاهن كنيسة ماري مرقص بمنطقة الوحدة العربية ، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة .

ويخضع عامل الكنيسة لتحقيقات النيابة بعد قيامة بتسليم نفسة إلي قسم ثان شبرا الخيمة فور إرتكابة الواقعة ، ويستمع فريق النيابة لأقوالة حيث قررأمامهم أنة عقد العزم وبيت النية على التخلص من القس مقار 65 سنة راعي الكنيسة لعدم وفاء المجنى عليه بوعده بمساعدته مالياً ،وفى سبيل ذلك قام بشراء السلاح المستخدم في الواقعة من شخص غير محدد وقام بإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس واليوم قام بإحضاره والتعدي به على المجنى عليه .

المتهم بقتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة





كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارأً من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورد إشارة من الخدمات الأمنية المعينة لتامين كنيسة ماري مرقص بمنطقة الوحدة العربية دائرة القسم بمقتل قسيس على يد خادمه بكنيسة مار مرقس بشارع الوحدة العربية دائرة القسم.

علي القور انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، بالفحص تبين قيام خادم الكنيسة المدعو كمال ش ش 54 سنة ومقيم أم بيومى ، دائرة قسم أول شبرا الخيمة .. بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القس مقار 65 سنة راعى الكنيسة، من سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته ، محدثا إصابته طلق نارى بالرأس وتوفى على اثرها في الحال.

وذلك بسبب وجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق مع المتهم بمساعدته في زواج نجلاته على إعطائه مبالغ مالية ولم يفي بذلك ومنذ يومان قام بإعطائه مبلغ مالي قدرة 1000 جنيه فقط.. واليوم عاود المتهم طلب مبلغ مالى آخر من المجنى عليه إلا أنه رفض ، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بإطلاق عدة اعيرة نارية صوبة محدثا اصابته التي أودت بحياته وفر هارباً

فى وقت لاحق قام المتهم بتسليم نفسه بديوان القسم عقب تقنين الإجراءات تم نقل الجثه لمشرحة زينهم بالقاهره والتحفظ عليها تحت تصرف النيابه العامه ، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه .