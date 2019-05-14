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النيابة تتحفظ على 3 كاميرات مراقبة بكنيسة مار مرقس شبرا فى مقتل الكاهن

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:47 ص
النيابة تتحفظ على 3 كاميرات مراقبة بكنيسة مار مرقس شبرا فى مقتل الكاهن المتهم بقتل كاهن كنيسه مار مرقس
القليوبية - نيفين طه
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قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد البلتاجى، بالتحفظ على 3 كاميرات مراقبة بكنيسة مار مرقس، وذلك لتفريغها بمعرفة النيابة العامة لفحص واقعة مقتل الأب مقار سعد كاهن الكنيسة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارى مرقس بمنطقة الوحدة العربية دائرة القسم، بوجود إطلاق أعيرة نارية، ومتوفى داخل الكنيسة.

على الفور، انتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص تبين قيام خادم الكنيسة المدعو "كمال ش ش" 54 سنة، ومقيم أم بيومى دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القس "مقار" 65 سنة راعى الكنيسة، من سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته، محدثا إصابته بطلق نارى بالرأس، وتوفى على إثرها فى الحال.

وذلك بسبب وجود خلافات بينهما، لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق مع المتهم بمساعدته فى زواج بناته على إعطائه مبالغ مالية، ولم يف بذلك، ومنذ يومين قام بإعطائه مبلغ مالى قدره 1000 جنيه فقط، ويوم الحادث عاود المتهم طلب مبلغ مالى آخر من المجنى عليه، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه، محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وقام المتهم، بتسليم نفسه بديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة لعدم وفاء المجنى عليه بوعده بمساعدته ماليًا، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منه.

وفى سبيل ذلك، قام بشراء السلاح المستخدم فى الواقعة من شخص (غير محدد)، وقام بإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس، حتى قام بإحضاره والتعدى به على المجنى عليه.

 

 


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