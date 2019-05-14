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المشدد 10 سنوات لأخصائى شئون مالية بجهاز شئون البيئة اختلس 3 ملايين جنيه

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:17 م
المشدد 10 سنوات لأخصائى شئون مالية بجهاز شئون البيئة اختلس 3 ملايين جنيه أموال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، بمعاقبة أخصائي شئون مالية بجهاز شئون البيئة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه من جهة عمله.
 
 
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، قيام المتهم "محمد .ر "، أخصائى شئون مالية ثان بجهاز شئون البيئة، بصفته موظفا عاما مندوب التحصيل" محصل خزينة صندوق حماية البيئة "، باختلاس مبلغا ماليا مقداره 2،786،000 جنيه "، والمسلم إليه  بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيل المبلغ المالى ولم يقم بتوريده إلى  حساب جهة عمله، قاصدا من ذلك التحصل عليه لنفسه وإضافته إلى ملكه.
 
 
 وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير فى محرر رسمى ارتباطا لا يقبل التجزئه، بأنه في ذات الزمان والمكان بصفته أمتنع عن إثبات تحصله للمبالغ في الدفتر المعد لذلك على خلاف الحقيقة، فتمكن بذلك من اختلاسه لها وإضافته إلى ملكه.

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