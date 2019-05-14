المتهمة بقتل زوجها: فرق السن دفعنى لقتله بوضع منشطات له فى المشروبات

كتب كريم صبحى

أدلت المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى منطقة الظاهر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وقالت المتهمة أنها نشأت علاقة عاطفية بينها وبين سمسار، بسبب فارق السن مع زوجها، مشيرة إلى أنها اتفقت مع عشيقها للتخلص من زوجها بوضع أقراص منشطات جنسية، له فى المشروبات داخل الشقة وتبعد الشبهة عنها بأن وفاته طبيعية.

البداية بتلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا من "كنزى ى"، 17 سنة ، طالبة أفادت فيه بوفاة والدها، 46 سنة، مندوب مبيعات فى إحدى الدول العربية، داخل مسكنهما، واشتباهها فى وفاته جنائيا.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة مسجاة على ظهرها أعلى سرير فى غرفة النوم، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وقدمت أسرة المتوفى، تقريرا من مستشفى السلام بدائرة القسم يتضمن أن الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب، حيث

تبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المتوفى "نسرين ع"، 39 سنة ، و"وائل ع»، 29 سنة، سمسار عقارات، وتم القبض عليهما.

واعترف المتهمان، بارتكاب الواقعة لارتباطهما بعلاقة غير شرعية، ورغبتهما فى الزواج والتخلص من المجنى عليه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما اشترى سمسار العقارات 12 قرص فياجرا، وقرصا منوما، وتولت زوجة المجنى عليه دسها داخل الأطعمة والمشروبات التى تقدمها له لمدة 3 أيام متتالية، ما أدى إلى وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة.