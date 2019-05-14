القبض على شخص يزور المحررات الرسمية لبيعها للمواطنين فى المنيا

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالمنيا لتزويره المحررات الرسمية وترويجها وعقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية .

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص ( أخصائى حاسبات آلية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا ) بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات الدولة وممهورة بأختام شعار الجمهورية (المزور ) وعقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن المنيا، تم استهدافه وضبط بحوزته إقرار خالى البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، و2 جواز سفر باسمى شخصين، ومبلغ مالى 5900 جنيه.