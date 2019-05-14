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"الفاروق" أشهر مسجد يجمع أهالى بئر العبد بسيناء فى صلاة التراويح

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:19 ص
"الفاروق" أشهر مسجد يجمع أهالى بئر العبد بسيناء فى صلاة التراويح مسجد الفاروق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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يعد مسجد الفاروق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، من بين أهم مساجد المدينة ويجمع أكبر عدد من المصلين فى صلاة التراويح وكذا فى كل صلاة.

ورغم حداثة إنشاء المسجد فى مطلع هذا القرن، إلا أنه يعد معماريًا من معالم مدينة بئر العبد المعمارية والدينية المتميزة لما ينفرد به من تجهيزات داخل ساحته ومبناه فضلاً عن مظهر يحمل طراز جمالى معمارى .

ويؤم المصلين فى صلاة التراويح الشيخ محمد فؤاد، الإمام بأوقاف شمال سيناء أمام المسجد .

وتعقد فى المسجد مسابقات دينية فى حفظ القرآن الكريم للأطفال والشباب تحت إشراف ورعاية إدارة أوقاف بئر العبد وتنتهى بتكريم الفائزين المشاركين من كل أنحاء مدينة وقرى مركز بئر العبد، فضلاً عن استضافة المسجد لندوات دينية وتوعوية ذات أثر على المجتمع .

وجهزت مديرية أوقاف شمال سيناء، المسجد بشكل متكامل إضافة لفرشه حديثًا، فيما جهز الأهالى والقائمون على المسجد محيطة وأعلى مئذنته بأنوار تعكس أجواء شهر رمضان والاحتفال بلياليه فى تناغم مع مظاهر متنوعة فى مدينة بئر العبد شملت المساجد والمنازل والشوارع رسمت لوحة زينة متكاملة تشير لأجواء رمضان .


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