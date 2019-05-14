العراق يستنكر تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالإمارات.. ويؤكد:يهدد أمن الخليج

كتب : أحمد جمعة

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها، واستنكارها الشديد لما تعرضت له أربع سفن من عمليات تخريبية فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الخارجية العراقية تضامنها مع دولة الإمارات فى مواجهة التحديات، والتصدى لكل المحاولات الرامية لزعزعة أمنها، واستقرارها، وسلامة مواطنيها.

وترى وزارة الخارجية العراقية، أن ما تعرضت له هذه الناقلات من تخريب يهدد أمن الخليج كله؛ لأن اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة؛ مشددة على أهمية تضافر الجهود فى التصدى لأى تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة المهمة دوليا.

ودعت وزارة الخارجية العراقية دول المنطقة والمجتمع الدولى إلى اتباع سياسة التهدئة والتعاون المشترك للمساهمة الفاعلة فى تأمين سلامة الناقلات وحركة الملاحة فى منطقة الخليج لتأثيرهما على مصالح بلدان المنطقة وحركة التجارة الدولية.