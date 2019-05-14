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الشرطة البلجيكية تشن مداهمات وتعتقل أكثر من 15 شخصا

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:38 ص
الشرطة البلجيكية تشن مداهمات وتعتقل أكثر من 15 شخصا الشرطة البلجيكية - صورة أرشيفية
كتب : أحمد علوى
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قالت الشرطة فى منطقة أنتويرب البلجيكية، إنه تم إلقاء القبض على 15 شخصا منذ صباح أمس الاثنين، فى أنتويرب خلال مداهمات للشرطة فى عدة أجزاء من المدينة بما فى ذلك الميناء وأن العملية تمت كجزء من تحقيق فى تهريب المخدرات، وكذلك مطاردة العناصر الإجرامية ولشن ضربات استباقية لأى عمليات تخريب أو إرهاب.

ووفقا للمدعى العام المحلى تم إجراء أكثر من 22 عملية تفتيش فى أنتويرب وفى نواحيها بالإضافة إلى تدخل فى رصيف الميناء رقم 1742.

وخلال هذه العمليات، تمت مصادرة حوالى 14 كيلو جرام من الكوكايين، بالإضافة إلى عشرات السيارات والسلع الفاخرة و "كمية كبيرة جدا" من الأموال النقدية.

وجاءت تلك العمليات فى إطار مداهمة العناصر الإرهابية التى تدخل البلاد بشكل غير شرعى وكذلك لحفظ المزيد من الآمان للمنطقة التى تعرضت كثيرا إلى هجمات إرهابية وعمليات سطو مختلفة.

 


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