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الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تتبع مليشيات مصراتة جنوب البلاد

الثلاثاء، 14 مايو 2019 02:14 ص
الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تتبع مليشيات مصراتة جنوب البلاد الجيش الليبى
كتب أحمد جمعة
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أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبى طائرة تتبع مليشيات مصراتة، وذلك خلال تحليقها فى مدينة الجفرة جنوبى البلاد.

 

وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى لها أن الدفاعات الجوية لقوات الجيش الليبى تمكنت من إسقاط طائرة تتبع مليشيات مصراتة التى يدعمها المجلس الرئاسى الليبى، لافتة إلى أن الطائرة انطلقت من قاعدة الكلية الجوية فى مصراتة.

 

ويستخدم المجلس الرئاسى الليبى مرتزقة وطيارين أجانب فى قصف مدن ليبيا، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا المدنيين فى ضواحى طرابلس.


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