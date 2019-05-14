البابا تواضروس يصل سويسرا قادمًا من ألمانيا ضمن زيارته الرعوية

وصل إلى العاصمة السويسرية زيورخ، قداسة البابا تواضروس الثانى، قادمًا من ألمانيا، حيث كان فى استقباله بالمطار السفير المصرى بسويسرا هشام سيف الدين، وبعض رجال السفارة المصرية ونيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا وزيورخ.

ومن أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا أرسانى أسقف هولندا، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، والأنبا چيوفانى أسقف المجر ورومانيا والتشيك وسلوفينيا وبولندا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بميلانو.