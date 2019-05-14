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الاحتلال الإسرائيلي يطرد المعتكفين بـ"الأقصى" لليلة الثالثة على التوالي

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:47 ص
الاحتلال الإسرائيلي يطرد المعتكفين بـ"الأقصى" لليلة الثالثة على التوالي المسجد الاقصى المبارك
رام الله )أ ش أ(
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طردت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المصلين المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك بالقوة، وذلك لليلة الثالثة على التوالي.

وقال شهود عيان إن مجموعة من ضباط وعناصر شرطة الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة وتوجهت مباشرة إلى أمام المصلى القبلي وأجبرت المصلين على مغادرة المسجد.

وكانت الأوقاف الإسلامية فتحت الليلة قبل الماضية، مسجد المئذنة الحمراء بحارة السعدية المتصلة بالمسجد المبارك للمعتكفين الذين طردهم الاحتلال من الأقصى المبارك.

وكان آلاف المواطنين من القدس المحتلة وخارجها أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك

وانتشر المصلون في مصليات وباحات المسجد المبارك حسب الأماكن المخصصة للنساء والرجال، وسط استعدادات واسعة من الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة لها.

 

 


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