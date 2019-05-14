video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 07:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتكروهم فى رمضان.. الشهيد محمد السحيلى تمنى العمل فى سيناء واستشهد على أرضها

الثلاثاء، 14 مايو 2019 07:00 ص
افتكروهم فى رمضان.. الشهيد محمد السحيلى تمنى العمل فى سيناء واستشهد على أرضها الشهيد البطل محمد السحيلي
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

الشهيد البطل محمد السحيلى، رئيس مباحث قسم ثالث العريش، وابن مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، الذى استشهد فى الثانى والعشرين من أبريل عام 2015، فى تفجيرات القسم، 4 سنوات مرت على رحيله، ترك سمعة طيبة لزوجته وبنتيه "جميلة" و"جنة" حرص خلال عمله فى وزارة الداخلية على الاجتهاد والتفانى فى العمل، وأن يترك لأسرته سمعة طيبة كما كتب على صفحته على الفيس بوك قبل استشهاده بفترة تلك الكلمات "يشهد الله أنى بأشتغل المهنة دى لوجه الله وإذا حصل لى نصيب فى الشهادة فأنا ماتركتش لبناتى ولا مراتى فلوس بس سبتلهم على قد ما قدرت اسم محترم".

البطل هو من مواليد 1982، بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، تخرج فى كلية الشرطة سنة 2003 وبدأ عمله بمديرية بورسعيد، وفى عام 2005 تم اختياره، ضمن 3 من أكفاء الضباط على مستوى المديرية للمشاركة فى مأمورية جبل الحلال فى سيناء، بعد أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وتمنى العمل فى شمال سيناء حتى تم قبول طلبه سنة 2010 وظل يخدم فى العريش حتى يوم استشهاده.

كما كان ضمن المأمورية التى تمكنت من القبض على الإرهابى عادل حبارة، بعد ارتكابه مذبحة رفح الثانية، بعد محاولته الفرار من القوات والاشتباك مع القوات ولطخت دماؤه تى شيرت أبيض كان يرتدى فى المأمورية، وسماه "تى شيرت حبارة" واحتفظ به بدولابه الخاص، كما أكدت "همت الجندى" زوجة الشهيد، تم إطلاق اسمه على كوبرى فى العريش تخليد لذكراه العطرة.

 

38629-رقم-1-الشهيد-البطل-محمد-السحيلي
الشهيد البطل محمد السحيلي

 

44030-رقم-3-صورة-للشهيد-محمد-السحيلي
الشهيد البطل محمد السحيلي

 

63735-رقم-6-جميلة-وجنة-بنات-الشهيد-في-مكتبه-قبل-استشهاده
 
78636-رقم-4-صورة-للشهيد-داخل-مكتبه-بقسم-ثالث-العريش
الشهيد البطل محمد السحيلي
 
130302-رقم-10-الشهيد-مع-زوجته-في-أخر-صورة-لهما
أخر صورة للشهيد وزوجته

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

افتكروهم فى رمضان.. نجوى الحجار قصة أول شهيدة بجهاز الشرطة

افتكروهم فى رمضان.. "الملازم أول أحمد عز.. سلم على الشهدا اللى معاك"

افتكروهم فى رمضان.. ضياء فتوح أشهر صائد لقنابل الإخوان

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.. "أبو الفضل عيسى" شرطى استشهد صائما

افتكروهم فى رمضان.. العميد طارق المرجاوى عدو الإرهابيين.. ودع إبنيه واستشهد

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الشهيد محمد السحيلي

شمال سيناء

كفر صقر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
الانتربول يجدد نشراته الحمراء لحصار العناصر الإرهابية المصرية الهاربة فى الخارج

الانتربول يجدد نشراته الحمراء لحصار العناصر الإرهابية المصرية الهاربة فى الخارج

تعرف على مكافأت الدورى الإنجليزى لأندية المقدمة

تعرف على مكافأت الدورى الإنجليزى لأندية المقدمة

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

"جوجل" يحذف تطبيق "فتاوى القرضاوى" لتحريضه على الكراهية

"جوجل" يحذف تطبيق "فتاوى القرضاوى" لتحريضه على الكراهية

المقاولون العرب تتقدم بطلب لـ"جينيس" لتسجيل محور روض الفرج بالموسوعة

المقاولون العرب تتقدم بطلب لـ"جينيس" لتسجيل محور روض الفرج بالموسوعة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة