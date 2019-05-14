video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إعلام كوريا الشمالية ينتقد الجيش الكورى الجنوبى ويصفه بـ "غير المؤهل"

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:17 ص
إعلام كوريا الشمالية ينتقد الجيش الكورى الجنوبى ويصفه بـ "غير المؤهل" الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

انتقدت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الثلاثاء، الجيش الكورى الجنوبى، واصفة إياه بأنه "غير مؤهل"؛ وذلك على خلفية انتقاد سول لإطلاق بيونج يانج للمقذوفات فى البحر الشرقى مؤخرا، وقالت هذه الوسائل " إن كوريا الجنوبية مسؤولة عن انتهاك اتفاق بين الكوريتين لخفض التوترات العسكرية".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن راديو "بيونج يانج" قوله "إن إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفات فى البحر الشرقى فى وقت سابق من الشهر الجارى هى تدريبات عسكرية "طبيعية" داخل مياهها الإقليمية، وأن المجتمع الدولي، وكذلك الولايات المتحدة، واليابان أعلنوا أن تدريب كوريا الشمالية على شن ضربة، لم ينتهك أى وعد لأنها لم تطلق صاروخا متوسط المدى، أو صاروخا باليستيا عابرا للقارات".

ووصف راديو "بيونج يانج" رد فعل الجيش الكورى الجنوبى بأنه محاولة لتضليل الرأى العام لإخفاء محاولته للمواجهة العسكرية، قائلا "إن كوريا الشمالية لن تظل صامتة أبدا تجاه تحرك الجنوب لإلقاء "اللوم الجائر" عليها، مضيفا "يجب على الجيش الكورى الجنوبى أن يعلم بوضوح أنه إذا استمر فى الحديث عن هذا الهراء كما هو الحال الآن، فسوف يواجه فقط المزيد من النقد والإذلال من الداخل والخارج.

كان الجيش الكورى الجنوبى قد دعا كوريا الشمالية إلى وقف تصاعد التوترات فى شبه الجزيرة الكورية؛ بعد إطلاقه مقذوفات يوم 4 مايو الجاري، قائلا "إن هذه الخطوة تتعارض مع روح الاتفاق العسكرى الذى توصلت إليه الكوريتان فى شهر سبتمبر الماضي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الكورى الجنوبى: نتابع عن كثب جميع التحركات فى الشمال

الجيش الكورى الجنوبى يحذف عبارة "كوريا الشمالية هى العدو" من تقريره السنوى

بيونج يانج تنتقد تنفيذ تدريبات للجيش الكورى الجنوبى

الجيش الكورى الجنوبى يدرس وضع قواعد للتصدى للهجمات الإلكترونية

الجيش الكورى الجنوبى

كوريا الجنوبيه

كوريا الشماليه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة