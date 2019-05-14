إعدام 17 طن زيوت طعام فاسدة ضبطت داخل مصنع غير مرخص بـ"أبو النمرس"

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بإعدام 17 طنا من زيوت الطعام الفاسدة والتى تم ضبطها داخل مصنع غير مرخص بمنطقة أبو النمرس، تحت إشراف لجنة طبية مختصة، وطلبت تحريات مباحث التموين التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس "محمود.ف" مالك المصنع بعدما وجهت له تهمة إدارة مصنع بدون ترخيص والتزوير، بعدما كشفت التحقيقات، تورطه فى تزوير أسماء ماركات لشركات شهيرة فى توزيع المنتجات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع المتهم، لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي، غير صالحة للاستخدام الآدمى وتنقيته وإضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحة، وتعبئة عبوات تحمل علامات تجارية مثل (الملكة – شهد) بدون وجه حق، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع، خاصة فى تلك الفترة لمناسبة شهر رمضان، وإعادة طرحها في الأسواق.

وتم شن حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المصنع، وضبط المتهم، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 17 طن و413 كيلو من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى عبوات فارغة واستيكرات معدة للتعبئة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.