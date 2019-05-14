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إسبانيا تسحب فرقاطة من بعثة أمريكا فى الخليج لخلافات بشأن إيران

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:04 م
إسبانيا تسحب فرقاطة من بعثة أمريكا فى الخليج لخلافات بشأن إيران حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن
رويترز
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قالت إسبانيا اليوم الثلاثاء إنها سحبت مؤقتا فرقاطة من مجموعة قتالية تقودها الولايات المتحدة في الخليج في مؤشر محتمل على خلافات دبلوماسية بين أوروبا وواشنطن بشأن إيران.

ولم تذكر وزارة الدفاع الإسبانية أسبابا لسحب الفرقاطة مينديث نونيث وعلى متنها 215 بحارا من المجموعة التى تقودها حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن. لكن المتحدث باسم الوزارة قال إن القائمة بأعمال وزيرة الدفاع مرجريتا روبلز ستشرح الأسباب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في بروكسل.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات وقاذفات بي-52 إلى الشرق الأوسط في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها تهدف لمواجهة تهديدات من إيران للقوات الأمريكية في المنطقة.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا لوقف صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران لكبح برنامجها النووي والحد من دعمها لجماعات متحالفة معها في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتفق مع الولايات المتحدة في بعض مخاوفها، بما في ذلك مشاركة إيران في سوريا، فإنه لا يزال يدعم الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 مع طهران والذي انسحب منه ترامب.

 

 


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