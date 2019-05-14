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إحباط جلب نصف طن مادة كميائية تستخدم بصناعة المخدرات والمواد المتفجرة.. صور

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:11 م
إحباط جلب نصف طن مادة كميائية تستخدم بصناعة المخدرات والمواد المتفجرة.. صور المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط جلب نصف طن من مادة كميائية" برمنجنات البوتاسيوم" تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال إحكام السيطرة على كافة المنافذ للحيلولة دون جلب المواد المحظور تداولها والتى يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام أحد الأشخاص (مندوب مكتب للشحن، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية) جلب كمية من مادة برمنجنات البوتاسيوم -محظور استيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة- وذلك داخل شحنة "عفش" قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع على متن شاحنة قيادة "سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط".

 وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بميناء نويبع تم ضبط المتهم الأول حال إنهائه الإجراءات الجمركية الخاصة بالسيارة، وكذا الثانى حال قدومه بالسيارة من الدولة العربية بالميناء، وقد أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط(10) جوال لمادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 500 كيلو جرام و(194) زجاجة بروتين مهربةوبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 
إحباط جلب نصف طن من مادة كميائيةبرمنجنات البوتاسيوم (1)
 

إحباط جلب نصف طن من مادة كميائيةبرمنجنات البوتاسيوم (2)
 

إحباط جلب نصف طن من مادة كميائيةبرمنجنات البوتاسيوم (3)
 
 

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