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3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

الإثنين، 13 مايو 2019 10:53 م
3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر" جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اتخذت أجهزة الأمن عدة خطوات لكشف لغز العثور على جثة فتاة بمنطقة عقارات تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، تضمنت العمل على فحص بلاغات التغيب خلال الفترة الأخيرة، للتوصل لهوية الفتاة.

كما تضمنت الخطوات التى أتخذتها أجهزة الأمن، فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها بمعرفة رجال المعمل الجنائى لموقع العثور على الجثة، لإعداد تقرير عنها تمهيدا لتقديمه للنيابة العامة؛ لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.

ويعمل فريق من رجال الأمن على جمع التحريات حول الواقعة، وسماع شهادة شهود العيان، فى المنطقة المحيطة بالعثور على جثة الفتاة فضلًا عن فحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط المنطقة.

كان قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بمنطقة عقارات تحت الإنشاء.

فانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم إلى محل الواقعة، لمناظرة الجثة ومعاينة موقع الحادث، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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