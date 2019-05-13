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25 مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتنظيم جبهة النصرة

الإثنين، 13 مايو 2019 11:21 م
25 مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتنظيم جبهة النصرة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 مايو الجارى، لنظر أولي جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة "، وذلك أمام إحدى دوائر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

 


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