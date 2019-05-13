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الإثنين، 13 مايو 2019 05:20 ص
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247 % ارتفاعا فى صادرات مصر لكوريا الجنوبية خلال عام 2018 لتسجل 313 مليون دولار

الإثنين، 13 مايو 2019 04:00 ص
247 % ارتفاعا فى صادرات مصر لكوريا الجنوبية خلال عام 2018 لتسجل 313 مليون دولار صادرات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية حققت ارتفاعا بنسبة 247.7% خلال عام 2018 لتبلغ ما قيمته 313 مليون دولار، مقابل 90 مليون دولار فقط فى 2017.

وفى سياق متصل، سجلت الصادرات غير البترولية إلي كوريا ارتفاعا بنسبة 36.6% لتبلغ 82 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل 60 مليون دولار فى عام 2017.

وعلى جانب آخر، ارتفعت واردات مصر من كوريا الجنوبية لتسجل 1.8 مليار دولار 2018 مقابل 1.3 مليار دولار في 2017 بنسبة ارتفاع 38.5%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع كبير في حجم التجارة بين مصر وكوريا الجنوبية لتسجل 2.2 مليار دولار في 2018 مقابل 1.4 مليار دولار 2017.


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