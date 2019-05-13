ولى العهد السعودى يدعم ترميم مباني جدة التاريخية بـ 50 مليون ريال × إنفوجراف

كتب هيثم سلامة

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد الملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، أمس بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، التى تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث مدينة جدة التاريخية.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية "إنفوجراف" قائلة:"بدعم وتوجيه ولي العهد .. ترميم 56 مبنى في جدة التاريخية بسواعد وطنية".



إنفوجراف الخارجية السعودية

وجاء فى الإنفوجراف، أن مشروع الترميم بتوجيه من ولى العهد، سيكون بسواعد وطنية وتتولى وزارة الثقافة تكوين الفرق، ويشرف عليه فنيين من ذوى خبرة بالمبانى التاريخية، وينفذ وفق تصميم التراث العمرانى لجدة التاريخية.



الخارجية السعودية

ويأتي هذا الدعم للحفاظ على مباني جدة التاريخية وإحيائها وتأهيلها ومنع انهيارها حسب متطلبات اليونسكو لتسجيل جدة في سجل التراث العالمي المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وذلك ضمن مشروع شامل لإنقاذ المواقع ذات القيمة الثقافية من أي مهددات قد تؤدي إلى زوالها.