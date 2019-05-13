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وزير خارجية فلسطين: توقعات باجتماع "أبو مازن" و"بوتين" منتصف يونيو المقبل

الإثنين، 13 مايو 2019 12:31 م
وزير خارجية فلسطين: توقعات باجتماع "أبو مازن" و"بوتين" منتصف يونيو المقبل وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
موسكو (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين على هامش مؤتمر التعاون وتدابير بناء الثقة فى آسيا فى دوشنبه فى 15 يونيو المقبل.

وأضاف المالكى- فى تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "أتوقع أن يحدث ذلك الشهر المقبل فى طاجيكستان، حيث ستعقد قمة حول التعاون وإجراءات الثقة فى آسيا، سيشارك بوتين فى هذه القمة وكذلك الرئيس محمود عباس، ونحن نعمل على تنظيم اجتماعهما خلال القمة".

من جهته، لم يعلن (الكرملين) رسميا بعد أن بوتين يخطط للقاء عباس فى دوشنبه.

فى سياق متصل، أشار وزير الخارجية الفلسطينى إلى اجتماعه الأخير مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، الذى عقد قبل أسبوعين، على هامش منتدى التعاون الروسى العربي، وقال "لقد ناقشنا الوضع فى فلسطين، وصفقة القرن المتوقعة".

وقال إنه كان من المهم بالنسبة له أن يؤكد لافروف أن الجانب الروسى لن يعترف بـ"صفقة القرن" فى حال خرقها الاتفاقيات متعددة الأطراف، التى تم التوصل إليها فى وقت سابق، مشيرا إلى أن الروس أوضحوا أن موقفهم يتماشى مع موقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويتوقعون من الدول الأخرى احترامها".

 


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