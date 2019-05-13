وزير الخارجية الألمانى: الاتفاق النووى الإيرانى مهم لأمن أوروبا

بروكسل (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس اليوم الاثنين، إن بلاده تعتبر الاتفاق النووى الإيرانى مهما لأمن أوروبا، مضيفة"لا أحد يرغب فى أن تمتلك إيران قنبلة ذرية".

وأضاف هايكو ماس- فى تصريحات بعد وصوله إلى بروكسل لحضور جلسة مجلس الاتحاد الأوروبى، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن "دول الاتحاد تتمسك بوجهة نظر واحدة فيما يتعلق بالاتفاق النووى الإيراني، وتعتبره مهما للأمن الأوروبى".

وتابع قائلا "فى أوروبا، متفقون على أن هذا الاتفاق ضرورى لأمننا، فلا أحد يريد أن تمتلك إيران قنبلة ذرية، وهذا هو الغرض من الاتفاقية، وقد تم تنفيذه حتى الآن"، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يعتبر هذه الاتفاقات مع طهران بمثابة الأساس للعلاقات المستقبلية بين الجانبين.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من جانب واحد، من خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووى الإيراني، كما أعاد تطبيق العقوبات على إيران، بما فى ذلك فرض الحظر على شراء النفط.