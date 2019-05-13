video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: تحرك ترامب بمفرده إزاء الصين والهجرة يهدد بمخاطر اقتصادية

الإثنين، 13 مايو 2019 11:40 ص
واشنطن بوست: تحرك ترامب بمفرده إزاء الصين والهجرة يهدد بمخاطر اقتصادية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن تحرك الرئيس دونالد ترامب بمفرده فى عدد من القضايا مثل زيادة التعريفة الجمركية على البضائع الصينية وبناء جدار على الحدود على المكسيك يهدد بمخاطر اقتصادية للولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب تحرك فى الأسابيع الأخيرة للتصرف بعيدا عن الكونجرس بتطبيق جزاءات تجارية ضخمة على الصادرات الصينية وتوجيه ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، ويسعى إلى حل القضايا التى ظلت عالقة بين الديمقراطيين والجمهوريين على مدار عقود بطريقة يمكن أن تساعد فى إعادة انتخابه لفترة ثانية.

ورأت الصحيفة، أن الخطوات المحفوفة بالمخاطر تشير إلى محاولة ترامب تحقيق اثنين من وعوده الانتخابية الرئيسة فى مواجهة مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين ووسط معارضة صامتة من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، مع سعيه لتقديم نفسه كرئيس تنفيذى متحدٍ مستعد للتصرف بمفرده مهما كانت التداعيات العالمية.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور ليندسى جراهام، أحد أبرز مستشارى ترامب من الكونجرس قوله إن الرئيس يشعر بارتياح بالغ فى المنتصف، أكثر مما كان من قبل، مضيفا أنه يشعر أنه قد حصل على الإيقاع.

لكن الصحيفة تحذر بأن تداعيات التحركات الفردية لترامب قد تكون عميقة. فعندما أعلن الطوارئ الوطنية فى فبراير الماضى على طول حدود المكسيك، أعاد صياغة صلاحيات الرئاسة ليمنح نفسه سلطة تحويل أموال دافعى الضرائب بما يناسب طلباته. كما أن زيادة التعريفة الجمركية التى فرضها على ما يقدر بـ 200 مليار دولار من البضائع الصينية يوم الجمعة، يضع الولايات المتحدة فى مواجهة مع واحدة من أكبر شركائها التجاريين، مما قد يؤدى إلى الانتقام بطرق قد تتسبب فى ارتعاش الاقتصاد الأمريكى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خطة البيت الأبيض لعرقلة 20 تحقيقا يلاحق ترامب.. الرئيس الأمريكى منع مساعديه من الإدلاء بشهادتهم أمام الكونجرس.. رفض تسليم وثائق مطلوبة.. وأقام دعاوى قضائية لمنع شركات من الرد على طلبات الاستدعاء أمام القضاء

مقالات الصحف: فاروق جويدة: أسرار البيوت.. جلال دويدار: ترامب وتصفية القضية الفلسطينية.. وجدى زين الدين: مواجهة الفوضى والتحويل.. محمود خليل: الشجرة الملعونة.. جلال عارف:‎ الفن يرفض الاحتلال ولا يبرر جرائمه

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

الصين

التعريفة الجمركية

الكونجرس

الهجرة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة