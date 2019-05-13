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موسكو: لافروف سيلتقى بومبيو غدا فى سوتشى

الإثنين، 13 مايو 2019 01:52 م
موسكو: لافروف سيلتقى بومبيو غدا فى سوتشى نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيجرى مباحثات مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو غدا فى مدينة سوتشى الروسية .

وأكد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن بومبيو سيصل غدا إلى مدينة سوتشى الروسية لعقد مباحثات مع نظيره سيرجى لافروف .

وقال إن روسيا ستستثمر تلك المباحثات لإحلال الاستقرار فى العلاقات الثنائية، مع إمكانية طرح مسألة لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكى دونالد ترامب خلال قمة العشرين فى أوساكا .

وأشار ريابكوف إلى أن الحوار جارى بين موسكو وواشنطن حول الأزمة الفنزويلية واصفا إياه "بالـمعقد" دون مزيد من التفاصيل.

وكان من المقرر أن يصل مايك بومبيو اليوم إلى موسكو إلا أنه اتجه إلى بروكسل للمشاركة فى اجتماع أوروبى بشأن الاتفاق النووى مع إيران.

 


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