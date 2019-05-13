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مواجهات بين الجيش السورى و"النصرة" فى الريف الشمالى وسقوط قتلى ومصابين

الإثنين، 13 مايو 2019 01:13 م
مواجهات بين الجيش السورى و"النصرة" فى الريف الشمالى وسقوط قتلى ومصابين الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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نفذ الجيش السورى ضربات بالمدفعية والصواريخ ضد تنظيمى جبهة النصرة وكتائب العزة الإرهابيين، ما أوقع قتلى ومصابين فى صفوفهما، وذلك ردا على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد، عبر اعتدائهم المتواصل على المدنيين فى المناطق الآمنة بالقذائف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الإثنين، أن وحدات الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من (جبهة النصرة) على محور تل هواش بالريف الشمالى، ما أسفر عن إيقاع العديد من القتلى والمصابين بين صفوفها وفرار من تبقى منها.

كما وجهت وحدة من الجيش ضربات صاروخية مكثفة على آليات تابعة لإرهابيى (كتائب العزة) فى محيط الطرق الزراعية على أطراف اللطامنة، ما أسفر عن تدمير عدد منها.

وفى سياق متصل قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم الاثنين، جراء مواصلة المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائها بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة بريف حماة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات.

فيما ردت وحدات الجيش على الاعتداء الإرهابى واستهدفت مواقع الإرهابيين بضربات مركزة، ما أدى إلى تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع إصابات فى صفوفهم.

وقتل أمس 4 أطفال وامرأة وأصيب 6 أطفال آخرون جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المتمركزة فى محافظة إدلب بالصواريخ على مركز تعليمى للأطفال فى مدينة السقيلبية شمال مدينة حماة.


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