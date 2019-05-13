مقتل شخص وإصابة 2 أخرين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

قتل شخص وأصيب 2 أخرين خلال مشاجرة بين عائلتين بمركز أبو حمص بالبحيرة، بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من مركز شرطة أبوحمص، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة أحمد سليمان بقرية بركة غطاس التابعة لمركز ابو حمص .

وأسفرت المشاجرة عن مصرع "ف. ع. ب" 45 سنة، وأصيب شخصين أخرين، وتم نقل المصابين وجثة المتوفى إلى مستشفى أبو حمص المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.