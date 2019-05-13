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مصر للطيران تشارك فى اجتماعات اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الإفريقية

الإثنين، 13 مايو 2019 10:51 ص
مصر للطيران تشارك فى اجتماعات اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الإفريقية وفد مصر للطيران يشارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الإفريقية
كتب محمود عبد الغنى
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شارك وفد مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 178 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية باستضافة من شركة Air Mauritius والذى عقد بجمهورية موريشيوس بمشاركة الأعضاء من رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الإفريقية. 
 
وصرح الطيار أحمد عادل، أن مصر للطيران تساهم بشكل كبير وتتعاون مع الشركات الأعضاء الافرا فى مختلف المجلات وتبادل المعلومات عن أخر مستجدات النقل الجوى فى قارة إفريقيا والخطة الاستراتيجية لتطوير وهيكلة الافرا لتعزيز دورها فى المنطقة الإفريقية ولمواجهة التحديات والمنافسة فى الصناعة على المستوى العالمى.
 
 
كما أكد عادل، على أن دور الاتحاد محورى وهام داخل القارة الإفريقية وأنه ينبغى على شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد العمل سويا من أجل تحقيق مزيد من التعاون المشترك وخاصة فى مجالات السلامة الجوية والصيانة والتدريب لما يشكلون من أهمية قصوى ستساهم بقدر كبير فى النهوض بصناعة النقل الجوى بالقارة السمراء وكذلك للعمل على زيادة حصة تشغيل شركات الطيران الإفريقية فى السوق العالمى.
 
وقد قام أعضاء اللجنة التنفيذية الذين شاركوا بالحضور بالتصويت بالموافقة على المقترحات التى قدمتها مصر للطيران بشأن التعديلات التى يجرى تعديلها على لائحة النظام الأساسى والقوانين الخاصة بالافرا، كما تم مناقشة أخر تطورات المشاريع المشتركة لشركات الطيران الأعضاء بالافرا فيما يخص الوقود، الخدمات الأرضية، الشحن الجوى، تخطيط الشبكات.
 
كما وافقت الشركات الأعضاء فى الاتحاد وبالاجماع أن يتم انعقاد اللجنة التنفيذية القادمة فى دورتها 179 المقرر انعقاده يوم 30 يوليو المقبل بالقاهرة وأن تستضيف مصر للطيران هذا الحدث السنوى الهام.
 

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