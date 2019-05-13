video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب سقط عليه جزء من برج تحت الإنشاء بمركز المنصورة

الإثنين، 13 مايو 2019 11:10 ص
مصرع شاب سقط عليه جزء من برج تحت الإنشاء بمركز المنصورة جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
لقى شاب مصرعه، بعد أن سقطت عليه أجزاء من برج سكنى تحت الإنشاء بناحية الزعفران بمركز المنصورة.
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بسقوط جزء من برج سكنى تحت الإنشاء بمنطقة الزعفران التابعة لمركز المنصورة، وتصادف مرور شاب يدعى "حازم الجندى المتولى" 17 سنة، أسفل العقار ،مما اسفر الحادث عن وفاته، وبالفحص تبين أنه مقيم بناحية عزبة الشناوى التابعة لقرية طناح، و جارى تحرير محضر شرطة بالواقعة.
 
تم دخول الجثمان مستشفى الجامعة، وجارى انهاء إجراءات الدفن بعد تصريح النيابة العامة .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سيده تناولت حبوب حفظ الغلال بالخطأ فى الغربية

مصرع طالب صدمته سيارة بقرية بنى حافظ التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا

مصرع شخص صدمته سيارة بمدينة النجيلية فى مطروح

مصرع شخص وأصابة 7 فى حادث تصادم بطريق بنها - كفر شكر

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

مركز المنصورة

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة