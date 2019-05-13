مصرع شاب سقط عليه جزء من برج تحت الإنشاء بمركز المنصورة

الدقهلية شريف الديب

لقى شاب مصرعه، بعد أن سقطت عليه أجزاء من برج سكنى تحت الإنشاء بناحية الزعفران بمركز المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بسقوط جزء من برج سكنى تحت الإنشاء بمنطقة الزعفران التابعة لمركز المنصورة، وتصادف مرور شاب يدعى "حازم الجندى المتولى" 17 سنة، أسفل العقار ،مما اسفر الحادث عن وفاته، وبالفحص تبين أنه مقيم بناحية عزبة الشناوى التابعة لقرية طناح، و جارى تحرير محضر شرطة بالواقعة.

تم دخول الجثمان مستشفى الجامعة، وجارى انهاء إجراءات الدفن بعد تصريح النيابة العامة .