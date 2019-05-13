مصرع سيدتين وإصابة موظف فى انقلاب سيارة بالمنيا

فريق المحافظات

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب موظف بعد انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بأحد طرق مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، كما لقي مزارع مصرعه حينما دهسته ماكينة حرث أثناء عمله بالأرض الزراعية.

كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوقوع حادث بالطريق عند نفق سنور بقرية الشيخ فضل في مركز بني مزار.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة لفحص البلاغ، وتبين مصرع "أمينة.ع.ع" 73 عامًا بالمعاش، مقيمة بإمبابة بالجيزة، و"صباح.ا.ع" 65 عامًا، مقيمة بشبرا بالقاهرة، وأصيب ثالث يعمل موظفًا، وجميعهم من عائلة واحدة، وذلك بعد انقلاب سيارة كانوا يستقلونها، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقي العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا بلاغًا بمصرع "سعد.ع" 45 عامًا، مقيم بقرية الجرايشة، حينما دهسته ماكينة الحرث أثناء تواجده بالأرض الزراعية في إحدى قرى مركز المنيا، وجرى نقل جثته لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة.