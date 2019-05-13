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الإثنين، 13 مايو 2019 07:18 م
خالد صلاح
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مصادر: إرجاء زيارة الرئيس الصينى لليابان

الإثنين، 13 مايو 2019 06:00 م
مصادر: إرجاء زيارة الرئيس الصينى لليابان الرئيس الصيني شي جين بينغ
أ ش أ
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أعلنت مصادر "مُطلعة " أن اليابان والصين يجريان ترتيبات من أجل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لليابان كضيف للدولة ، العام القادم، وليس العام الجاري ، كما كان مقررا في السابق.

 

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية ، اليوم، الإثنين، نقلا عن مصادر دبلوماسية ، أنه خلال زيارته للصين في شهر أكتوبر الماضي، اقترح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، على الرئيس الصيني إمكانية زيارته لليابان خلال شهر يونيو المقبل لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر إقامتها في مدينة "أوساكا " اليابانية، ثم زيارة اليابان مرة أخرى في الخريف كضيف للدولة.

 

وأشارت إلى أن (بكين) كانت مترددة في قبول عرض زيارة الرئيس الصيني لليابان مرتين خلال نفس العام، وذلك على الرغم من تحسن العلاقات الثنائية بين (طوكيو) و(بكين) وأنه بدلا من ذلك تقدمت (بكين ) بطلب زيارة آبي للصين، بحسب المصادر.

 

جدير بالذكر أن الصين تخطط لاستضافة قمة ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية نهاية العام الجاري.  

 

 


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