مش بس نصر أكتوبر.. تعرف على أبرز الأحداث التاريخية المرتبطة بشهر رمضان

كتب أحمد عبد الهادى

شهر رمضان الكريم، من أهم وأشهر وأبرز شهور السنة، فبجانب عظمته الروحانيه والدينية شهد على مر التاريخ أحداثا تاريخية عظيمة ستظل فى ذاكرة المصريين والعالم أجمع، منها:

حرب أكتوبر



في العاشر من رمضان المبارك الموافق للسادس من اكتوبر 1973 شنت مصر الحرب على إسرائيل وعبر الجيش المصري قناة السويس محطما خط بارليف تماما فى 6 ساعات .

-غزوة بدر الكبرى



في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى، التي أطلق عليها القرآن الكريم “يوم الفرقان”، وهي أولى المعارك المهمة في التاريخ الإسلامي، حيث كان عدد المسلمين فيها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وعدد المشركين تسعمائة و خمسين رجلاً

فتح مكة



في العشرين من شهر رمضان المبارك في السنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة

معركة حطين



في 26 من شهر رمضان المُبارك الموافق للسابع عشر من شهر تشرين الثاني للعام الميلادي 1188، كانت موقعة حطين بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، والتي أنهت الوجود الصليبي في المشرق

الدولة الأموية في الأندلس



في 15 رمضان 138هـ الموافق 20 فبراير 756 م عبَرَ عبد الرحمن الداخل المعروف بـ (صقر قريش) البحر إلى الأندلس ليؤسس دولة إسلامية قوية وهي الدولة الأموية في الأندلس.

فتح أنطاكيا



في الرابع من رمضان من عام 666 للهجرة ( 1268 ميلادي) نجح المسلمين بقيادة الظاهر بيبرس في استرداد مدينة إنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت أسيرة في أيديهم 170 عامًا

- معركة بلاط الشهداء



في اليوم الثاني من رمضان عام 114 هجرية حدثت معركة بلاط الشهداء الشهيرة، وقد اشتعلت هذه المعركة بين المسلمين بقيادة “عبد الرحمن الغافقي” والفرنجة بقيادة “شارل مارتل”، وقد وقعت في منطقة بواتييه الفرنسية، وكان من اهم نتائجها انها أوقفت المد الاسلامي إلى كل اوروبا.

معركة عين جالوت



في 25 رمضان 658هـ خرج سلطان مصر سيف الدين قطز من مصر على رأس الجيوش المصرية وذلك لملاقاة جيش المغول الرهيب في معركة عين جالوت و انتصر فيها المسلمون انتصاراً ساحقاً و أدت المعركة لانحسار نفوذ المغول في بلاد الشام وخروجهم منها نهائياً وإيقاف المد المغولي

معركة عين جالوت



في السادس من شهر رمضان سنة 223 هـ، جهز الخليفة العباسي المعتصم جيشاً لحرب الروم استجابة للصرخة الشهيرة لإحدى النساء المسلمات (وامعتصماه) حيث حاصر عمورية الى أن سقطت و دخلها المسلمون في السابع عشر من رمضان