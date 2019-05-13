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مسجد ناصر.. قبلة المصلين فى ببنها لصلاة التراويح.. صور

الإثنين، 13 مايو 2019 09:42 م
مسجد ناصر.. قبلة المصلين فى ببنها لصلاة التراويح.. صور مسجد ناصر فى بنها
القليوبية ـ إبراهيم سالم
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يتوافد المصلون بمحافظة القليوبية، على المساجد الكبري بالمدن عند قدوم شهر رمضان الكريم، لأداء صلاة التراويح في جو إيماني روحاني بديع، حيث يتجمعون للصلاة في المساجد الكبرى، حيث جاء في مقدمة تلك المساجد، مسجد ناصر بحي الفلل ببنها في محافظة القليوبية، فكما يعد مسجد ناصر، قبلة المصلين من كافة أنحاء المحافظة، فإنه أيضًا يعتبر قبلة المسئولين.

ويتزين المسجد في شهر رمضان المبارك، لاستقبال المصلين الصائمين، الذين يقصدونه دون غيره لإقامة الصلوات من الفجر، حتى انتهاء صلاة التراويح، فضلاً عن التهجد في العشر الأواخر من رمضان.

ومن ناحيته أكد صفوت ابو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن تم تخصيص مقرئين للقرآن عقب صلاة الفجر من كل يوم فى رمضان لجميع الأعمار بمسجد ناصر، تحت إشراف أئمة المسجد، كما يقدم دروسًا دينية عقب صلاة الظهر والعصر.

وأضاف "ابو السعود"، أنه عقب صلاة العشاء يقيم المسجد صلاة التراويح التى تصل إلى 23 ركعة، يؤم المصلين أئمة المسجد وعقب صلاة التراويح يعكف المسجد على إقامة ملتقى فكرى تحت إشراف أحد الدعاة من قبل مديرية أوقاف القليوبية.

وأشار إلى أن المسجد يمتلئ بالمصلين عند النداء بالأذان لبدء صلاة العشاء من داخله، إلى جانب امتلاء ساحته الخارجية بالمصلين، والتي يتم تقسيمها إلى جانب للرجال وآخر للسيدات.

 

مسجد ناصر فى بنها (1)
 
مسجد ناصر فى بنها (2)
 
مسجد ناصر فى بنها (3)
 
مسجد ناصر فى بنها (4)
 

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