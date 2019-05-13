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محمد بن راشد وولى عهد دبى يستقبلان مباركات شهر رمضان

الإثنين، 13 مايو 2019 07:29 م
محمد بن راشد وولى عهد دبى يستقبلان مباركات شهر رمضان محمد بن راشد مع ابناء القبائل
كتب آسر أحمد
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استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عدد من وجهاء وأبناء القبائل ضمن احتفالات تهانى شهر رمضان المبارك.

وحضر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، مراسم الإستقبال التى أقيمت فى قصر الشيخ محمد بن راشد، اللذان استقبلا تهنئات الشهر الكريم من أبناء القبائل الإماراتية .

استقبال حاكم دبي وولى عهد دبي للضيوف
استقبال حاكم دبي وولى عهد دبي للضيوف

 

استقبال محمد بن راشد
استقبال محمد بن راشد

 

كما أقيمت يوم الأربعاء الماضى مأدبة احتفال بالشهر الكريم حرضها حاكم مدينة دبي وولى العهد لاستقبال عدد من رؤساء ومديرى الدوائر والمؤسسات الحكومية وقيادات الصف الثانى فى هذه الدوائر والقيادات الشرطية والأمنية.

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

محمد بن راشد مع ابناء القبائل
محمد بن راشد مع ابناء القبائل

 

كذلك حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبى للطيران الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبى، وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية.

ويأتى هذا الاستقبال من حرص قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، على التمسك بتراثهم والعادات والمورثات بشكل كبير، كما يحرصون على عدم تفويت هذه العادات والمشاركة فى المناسبات السعيدة، وغير السعيدة.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد هنأ الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": نبارك للأمتين العربية والإسلامية حلول شهر رمضان المبارك .. ونسأل الله أن يعيده بالخير والرحمة والبركة علينا جميعا .. وأن يكون شهر محبة وتسامح وسلام.

 


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