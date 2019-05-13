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محافظ دمياط توجه بسرعة تنفيذ إزالة التعديات والمبانى ذات الخطورة الداهمة

الإثنين، 13 مايو 2019 07:44 م
محافظ دمياط توجه بسرعة تنفيذ إزالة التعديات والمبانى ذات الخطورة الداهمة جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى
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طالبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الجهود لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بطلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية التى تكون واجهتها من الطوب الأحمر، مؤكدة على حصر المبانى القائمة بكل شارع وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المبانى من أعمال المحارة والدهان باللون البيج وقطع المرافق تدريجيا عن المخالفين لحين الالتزام بتطبيق القرار.

ووجهت محافظ دمياط، خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة اليوم بديوان عام المحافظة، بسرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة للمبانى ذات الخطورة الداهمة و التعديات على اراضى املاك الدولة، واستعرضت معدلات الأداء بالمراكز والمدن وما تم تنفيذه بقطاعات النظافة والازالات و رفع كفاءة الطرق وكذلك أعمال ترخيص التوكتوك ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية.

من ناحية أخرى، كرمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عدد من المتميزين فى بعض المجالات، لجهودهم فى مشروع المدن الملونة بمدينة عزبة البرج،  رفع شئون القرى وتجميلها.

كما تم خلال الجلسة الاحاطة بعدد من القرارات الصادرة وكذلك الكتابين الواردين من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الخاصة بشأن تسليم قطعتى بنظام نقل الأصول لمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب قرية البساتين و نادى كفر البطيخ وكذا الموافقة على المذكرات الواردة من بعض الجهات.

و كلفت محافظ دمياط مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة وجهاز شئون البيئة لانهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء محجر ومجزر متكامل خارج الكتلة السكنية بالمحافظة


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