محافظ الدقهلية: الانتهاء من تخصيص أرض التجريبية بالسنبلاوين وعدد من المدارس

الدقهلية شريف الديب

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقده اليوم لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد.

وشدد شاروبيم، على سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص وإقامة عدد من المشروعات منها إقامة مدرسة أولاد مبروك التجريبية للغات بقرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين على مساحة 15 قيراط وذلك بعد نقل الملكية واستكمال الأوراق المطلوبة.

ووافق المجلس التنفيذى على إقامة معهد دينى إعدادى ثانوى للفتيات على مساحة 10 قيراط بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه، والموافقة على إقامة مدرسة الحاجة وجيهة للتعليم الأساسى على مساحة 14 قيراط بقرية الجنينة مركز منية النصر، وتخصيص مساحة 500 متر بقرية أبو الصير التابعة لمركز تمى الأمديد لإنشاء مجمع خدمات، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 100 متر لإقامة سجل مدنى بقرية بدواى التابعة لمركز المنصورة .

وشدد شاروبيم على السرعة فى انهاء الإجراءات والتراخيص المطلوبة لإقامة وإنشاء المشروعات الخدمية التى توفر مطالب المواطنين وتلبى احتياجاتهم.