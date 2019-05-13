محافظ الجيزة: تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب بكامل طاقتها خلال أيام

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة تجارب التشغيل الأولية وأخذ العينات بمحطة مياه جزيرة الدهب فى حى جنوب الجيزة استعداداً لإجراءات التشغيل النهائية وحسم أية معوقات تؤثر على تأخر البرنامج الزمنى لتشغيل المحطة بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين خلال الشهر الجارى.

كما حرص المحافظ على متابعة وحدات المرشحات الرئيسية وغرفة الكلور ووحدات مراحل فلترة المياه وغرف المحولات الكهربائية، موكداً على رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من مرحلة فحص العينات الأولية ونسبة الكلور لتشغيل المحطة فى الموعد المحدد للوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين بأن الجيزة لن تشعر بصيف ساخن خلال فصل الصيف الحالى.

وقال المحافظ إن المحطة تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 / يوم المرحلة الأولى 80 ألف م3 والمرحلة الثانية 80 ألف م3 ومن المقرر ان تضخ المحطة 80 ألف م3 خلال الشهر الجارى، مما سيساهم فى تحسين الخدمة وحل مشكلة انقطاع المياه أو ضعفها بالعديد من المناطق داخل مدينة الجيزة.

وأشار راشد أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع يومياً مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي , وان هناك تنسيقاً دورياً لهذا الملف مع الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعمل علي حل مشكلة مياه الشرب بالجيزة وازالة معوقات تعترض الجدول الزمني للانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة .

وأضاف المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم دخول الخدمة وتشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 الف م3 وتوسعات محطة مياه اطفيح بطاقة اضافية 70 الف م3 وتوسعات محطة مياه امبابه بطاقة اضافية 80 الف م3 مما ساهم في حل مشكله ضعف المياه او انقطاعها بالقطاع الجنوبي والشمالي بالجيزة.

رافق المحافظ المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة اماني محمد المشرف العام علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي واللواء ياسر سامي رئيس حي جنوب الجيزة .



جولة محافظ الجيزة بمحطة مياه جزيرة الدهب (1)



جولة محافظ الجيزة بمحطة مياه جزيرة الدهب (2)



جولة محافظ الجيزة بمحطة مياه جزيرة الدهب (3)



جولة محافظ الجيزة بمحطة مياه جزيرة الدهب (4)



جولة محافظ الجيزة بمحطة مياه جزيرة الدهب (5)



جولة محافظ الجيزة بمحطة مياه جزيرة الدهب (6)



