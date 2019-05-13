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الإثنين، 13 مايو 2019 11:38 م
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كيف استعدت مصر لتطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد × 9 معلومات

الإثنين، 13 مايو 2019 09:42 م
كيف استعدت مصر لتطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد × 9 معلومات ارشيفية
كتب وليد عبد السلام
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تستعد مصر لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد يونيو المقبل ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان التطبيق الجيد للمشروع .
 
اليوم السابع تستعرض الاستعدادات التى اتخذتها الدولة للبدء فى تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يونيو 2019 .
 
1- تجهيز 22 وحدة صحية و12 مركزا طبيا و 11 مستشفى بمحافظة بورسعيد . .
 
2-تفعيل نشاط الهيئات الثلاثة لتطبيق المشروع وهى هيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد وهيئة التأمين الصحى الجديدة ..
 
3- بدء التسجيل التجريبى للمنتفعين بمنظومة التأمين الجديدة  بالوحدات الصحية. .
 
4- الانتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات  المختلفة لإدارة النظام الجديد.
 
5 -الانتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات  المختلفة لإدارة النظام الجديد.
 
6- .تشكيل 10 لجان لاختبار المتقدمين لشغل وظائف بالمنظومة الجديدة .
 
8- سفر 150 طبيبا لإنجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحى الجديدة  
 
9- الانتهاء من تحديد الخدمات التى سينتفع بها مليون مواطن بورسعيدى حلال الفترة المقبلة 

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