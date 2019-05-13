كيف استعدت مصر لتطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد × 9 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تستعد مصر لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد يونيو المقبل ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان التطبيق الجيد للمشروع .

اليوم السابع تستعرض الاستعدادات التى اتخذتها الدولة للبدء فى تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يونيو 2019 .

1- تجهيز 22 وحدة صحية و12 مركزا طبيا و 11 مستشفى بمحافظة بورسعيد . .

2-تفعيل نشاط الهيئات الثلاثة لتطبيق المشروع وهى هيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد وهيئة التأمين الصحى الجديدة ..

3- بدء التسجيل التجريبى للمنتفعين بمنظومة التأمين الجديدة بالوحدات الصحية. .

4- الانتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات المختلفة لإدارة النظام الجديد.

5 -الانتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات المختلفة لإدارة النظام الجديد.

6- .تشكيل 10 لجان لاختبار المتقدمين لشغل وظائف بالمنظومة الجديدة .

8- سفر 150 طبيبا لإنجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحى الجديدة

9- الانتهاء من تحديد الخدمات التى سينتفع بها مليون مواطن بورسعيدى حلال الفترة المقبلة