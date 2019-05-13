كيف استعدت مصر لتطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد × 9 معلومات

تستعد مصر لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد يونيو المقبل ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان التطبيق الجيد للمشروع .
اليوم السابع تستعرض الاستعدادات التى اتخذتها الدولة للبدء فى تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يونيو 2019 .
1- تجهيز 22 وحدة صحية و12 مركزا طبيا و 11 مستشفى بمحافظة بورسعيد . .
2-تفعيل نشاط الهيئات الثلاثة لتطبيق المشروع وهى هيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد وهيئة التأمين الصحى الجديدة ..
3- بدء التسجيل التجريبى للمنتفعين بمنظومة التأمين الجديدة بالوحدات الصحية. .
4- الانتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات المختلفة لإدارة النظام الجديد.
5 -الانتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات المختلفة لإدارة النظام الجديد.
6- .تشكيل 10 لجان لاختبار المتقدمين لشغل وظائف بالمنظومة الجديدة .
8- سفر 150 طبيبا لإنجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحى الجديدة
9- الانتهاء من تحديد الخدمات التى سينتفع بها مليون مواطن بورسعيدى حلال الفترة المقبلة
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