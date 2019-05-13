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كوكب الزهرة "رمز الحب" يسطع بليالى رمضان 2019 ويرى بالعين المجردة

الإثنين، 13 مايو 2019 02:00 ص
كوكب الزهرة "رمز الحب" يسطع بليالى رمضان 2019 ويرى بالعين المجردة كوكب - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية خلال شهر رمضان المبارك وقبل شروق الشمس ببضعة ساعات، كوكب الزهرة وهو مشاهد بالعين المجردة طوال الشهر الفضيل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب الزهرة يشرق حاليا فجرا ويكون مرتفعا فوق الأفق الشرقى فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس.

وكوكب الزهرة ألمع الكواكب فى قبة السماء لذلك يظهر فى غاية البريق واللمعان للعين المجردة ومن خلال التلسكوب سيظهر مثل القمر الأحدب قرصة مضاء بنسبة 90 % بنور الشمس فى الوقت الحالى .

وكان كوكب الزهرة قد انتقل من سماء المساء إلى سماء الفجر أواخر شهر أكتوبر 2018 والان يوصف بـ "نجم الصباح"، ويوما بعد يوم سوف يصغر حجمه الظاهرى نتيجة لابتعاده عن الأرض وفى المقابل تزداد إضاءة قرصة تدريجيا، حتى ينتقل الكوكب من سماء الصباح عائدا إلى سماء المساء فى 14 اغسطس 2019 .

 

 


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