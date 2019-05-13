كرواتيا تحذر المواطنين من طقس عاصف لم يضرب البلاد منذ 45 عاما

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حثت سلطات كرواتيا المواطنين بالبقاء فى الداخل فى ظل ما تشهده البلاد من طقس عاصف.



ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" اليوم الإثنين عن عمدة العاصمة الكرواتية زغرب، ميلان بانديتش، قوله "لم نشهد مثل تلك العاصفة على مدى الـ 45 سنة الماضية".



وأشارت الشبكة إلى أن السلطات حددت من حركة المرور على العديد من الطرق فى البلاد، وحذرت من خطر وقوع انهيار أرضي، حيث تم الإبلاغ عن وصول سرعة الرياح فى بعض المناطق إلى 150 كيلومترًا فى الساعة، منوهة إلى إصابة شخصين من المارة فى العاصمة من جراء العاصفة التى أدت إلى اقتلاع الأشجار وإسقاط إشارات المرور.



وفى شمال غربى البوسنة، لفتت الشبكة إلى أن هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى ارتفاع مستوى مياه الأنهار، الأمر الذى أدى إلى حدوث فيضان غمر عشرات المنازل وبعض الطرق، كما حذرت السلطات فى صربيا المجاورة أيضًا من هطول أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة التى قد تتسبب فى فيضان أنهار صغيرة.