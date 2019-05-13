قرقاش: الدعم الكبير للإمارات فى حادث تخريب السفن أساسه مواقفها من دعم السلام

ريهام عبد الله

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الدعم الكبير والمساندة التى لقتها دولة الإمارات، إثر حادث التخريب لأربع سفن فى المياه الإقليمية، أساسه مواقف الدولة الإيجابية فى دعم السلام.

وقال أنور قرقاش: "الدعم والمساندة الكبيرين لدولة الامارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والإستقرار، صداقاتنا الكبيرة كسبناها بشفافيتنا ومواقفنا، التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا وإستنتاجاتنا".



أنور قرقاش

فيما أدانت وزارة الخارجية السعودية، الأعمال التخريبية التى استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الاقليمية للامارات وفى مياهها الاقتصادية، مؤكدة أن العمل الإجرامى يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية بما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمى والدولى، وأضافت :"نقف ونتضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى جميع ما تتخذه من اجراءات لحفظ أمنها ومصالحها".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، أكدت تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها، وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أى أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أى تسرب لأى مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.