فيديو..يقتل صديقه ويقطعه بمنشار ويتخلص من جثته فى حقيبتين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الامن في كشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لرجل بالأسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على 2 حقيبة بداخلهما أجزاء آدمية لأحد الأشخاص بمصرفين ، بطريق قرية حوض 12 المؤدى إلى ترعة العامية ، بدائرة القسم وبهم قطع من ملابسه التى كان يرتديها وكذا العثور على مبلغ "4055 جنيه ، 167 دولار".

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى الإسكندرية إلى تحديد شخصية المجنى عليه "عاطل- مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه" كما أسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة "عاطل، سن 34 ، مُقيم "دائرة قسم شرطة أول المنتزه" فتم ضبطه.