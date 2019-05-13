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فيديو..يقتل صديقه ويقطعه بمنشار ويتخلص من جثته فى حقيبتين

الإثنين، 13 مايو 2019 05:52 م
فيديو..يقتل صديقه ويقطعه بمنشار ويتخلص من جثته فى حقيبتين جثة،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الامن في كشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لرجل بالأسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على 2 حقيبة بداخلهما أجزاء آدمية لأحد الأشخاص بمصرفين ،  بطريق قرية حوض 12 المؤدى إلى ترعة العامية ، بدائرة القسم وبهم قطع من ملابسه التى كان يرتديها وكذا العثور على مبلغ "4055 جنيه ، 167 دولار".

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى الإسكندرية إلى تحديد شخصية المجنى عليه "عاطل-  مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه" كما أسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة "عاطل، سن 34 ، مُقيم "دائرة قسم شرطة أول المنتزه" فتم ضبطه.

 

 

 


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